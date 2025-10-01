5° posto Champions? L’Italia guadagna una posizione: il Ranking UEFA aggiornato

La corsa al quinto posto valido per un accesso extra alla Champions League 2026/27 entra nel vivo, e dopo i match del martedì, arrivano segnali positivi per l’Italia, che grazie alle vittorie di Inter e Atalanta guadagna una posizione nel ranking UEFA. Ora la palla passa a Juventus e Napoli, attese rispettivamente dal Villarreal e dallo Sporting CP al Maradona.

Giovedì toccherà invece a Roma, Bologna e Fiorentina: quest’ultima farà il suo esordio nella League Phase di Conference League. Ricordiamo che le due federazioni con il coefficiente UEFA più alto a fine stagione avranno a disposizione un posto aggiuntivo per la Champions League 2026/27. Di seguito il Ranking UEFA aggiornato:

1. Danimarca (2 squadre in corsa su 4) 6.125 punti

2. Portogallo (4 su 5) 6.000

- - -

3. Cipro (3 su 4) 5.750

4. Inghilterra (9 su 9) 5.722

5. Belgio (3 su 5) 5.300

6. Germania (7 su 7) 5.285

7. Spagna (8 su 8) 5.125

8. Italia (7 su 7) 5.000

9. Polonia (4 su 4) 4.875

10. Azerbaigian (1 su 4) 4.375