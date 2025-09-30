De Paola: “Questo modulo penalizza De Bruyne e tutto il Napoli. Vorrei vedere il 4-3-3”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Al “Meazza” scontro impari tra Napoli e Milan. Modric ha condizionato molto partita, deviando anche il tiro di Neres che forse sarebbe andato in porta. De Bruyne in questo momento non riesce a ottenere la stessa centralità con il Napoli.

Questa squadra è falcidiata dalla assenze, però Conte ha tolto i giocatori migliori, tra cui il belga, quando bisogna trovare il gol. Secondo me il miglior Napoli con uno dei centrocampisti in meno e il vecchio 4-3-3 può funzionare meglio. Questo modulo penalizza De Bruyne perché lo fa giocare lontano dall’area avversaria. Ma a essere penalizzato è tutto il Napoli, perché se il belga prova a salire in avanti si perde equilibrio”.