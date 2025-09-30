Ordine: "Il grande problema del Napoli è De Bruyne! Alla fine Conte gli preferirà McTominay"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Milan-Napoli? Ci sono due dati, secondo me il problema del Napoli si chiama Kevin De Bruyne. Non c’è più equilibrio difensivo che il Napoli ha sempre avuto, se guardate il numero di gol presi capite che c’è qualcosa che non va”.

Su Hojlund: “Se giocavano fino a domani mattina lui non la prendeva mai, il Napoli soffre poi le squadre che si chiudono e lo dimostra le gare in casa e le gare in trasferta. Ragazzi pensare che il Napoli ieri abbia perso per una cattiva valutazione è un errore gravissimo da non fare. Ieri la squadra ha improvvisato una difesa che non aveva mai giocato insieme, ieri in tanti se la sono presa con Marianucci ma ieri sul gol di Pulisic il primo che sbaglia sul gol è Di Lorenzo. Io vedo poi De Bruyne che spesso si abbassa sulla posizione di Lobotka e questo non va bene".

Su Marianucci: “Non gli si può mettere addosso la croce della sconfitta, sul secondo gol ad esempio non c’entra nulla".

De Bruyne: “In certi momenti vanno fatte delle scelte, ad un certo punto dovrà scegliere se mettere De Bruyne o McTominay e alla fine lui sceglierà cosi McTominay”.

Allegri contro Conte: “Io penso che il Milan ha preparato la stessa partita fatta con il Bologna qualche settimana prima, poi ovviamente decidono le pedine che stanno in campo. Se confrontiamo l’azione di Di Lorenzo a Manchester e l’azione di ieri con Marianucci sul gol troveremo qualche analogia. Uno dei temi sul quale dovrà puntare Conte è maggior attenzione e concentrazione".

Tre cambi di big per preservarli con lo Sporting? “Mi rifiuto di vedere questo, per me è una grande strunzat. Per me De Laurentiis ha detto a Conte di puntare al campionato e poi se ci riescono di fare strada in Champions”.