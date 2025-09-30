Mourinho punge Maresca: "Facile vincere la Conference con una big, io l'ho fatto con la Roma"
José Mourinho, tecnico del Benfica, oggi tornerà in Champions League e sfiderà il Chelsea, una delle sue ex squadre. Lo Special One nella conferenza stampa della vigilia ha parlato dei Blues e della Conference League vinta dalla squadra di Maresca e da lui con la Roma.
Di seguito le parole dell'allenatore portoghese: "Da fuori sembrava che il Chelsea avesse perso la propria identità, ma quello che si è visto nella scorsa stagione sembra indicare che sia tornato sulla strada giusta. Hanno dato fiducia a Enzo Maresca, il quale ha portato le sue idee. La Conference League è una competizione facile da vincere per un grande club, io l'ho fatto con la Roma".
