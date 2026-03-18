Futuro Conte, Orsi: “Non so se ADL sia disposto a fare un altro mercato da 200mln…”

vedi letture

Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte per commentare la vittoria del Napoli contro il Lecce e analizzare gli obiettivi degli azzurri

Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte per commentare la vittoria del Napoli contro il Lecce e analizzare gli obiettivi degli azzurri di Antonio Conte in questo finale di stagione. Sulla permanenza del tecnico a Napoli, Orsi ha osservato: “Non so se De Laurentiis sia disposto a fare un altro mercato da 200mln, perché il Napoli rischierebbe di passare da società virtuosa, in grado di assoldare i migliori allenatori in giro, a società in possibile difficoltà finanziaria. La rosa ora vede giocatori importanti, per 9/11 la squadra è fatta: vanno capite un po’ di situazioni ma si potrà intervenire poco sul mercato in estate. Conte ha dato un’apertura importante alla permanenza”.

Napoli, scudetto e gestione della squadra

Orsi ha poi commentato i singoli e le possibilità del Napoli nella corsa al titolo: “Meret negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti. Dopo un’annata così, non so se un grande club lo prenderebbe: un po’ si è fatto male, un po’ è stato messo da parte da Conte… Il PSG ha Chevalier che non mi sembra più forte di Meret. Io stravedo per Donnarumma o Courtois o Alisson. Svilar e Maignan sono grandi portieri. Carnesecchi bravo in ascesa ma non ai livelli di Donnarumma. Vicario dello stesso livello di Meret, ma scelgo ancora il napoletano. Caprile ha un gran futuro”.

Sulla possibilità di vincere lo scudetto: “Questa è una discussione prettamente da opinionisti! Col rientro dei big e un calendario alla portata, si riaffaccia questa remotissima possibilità, ma l’Inter dovrebbe steccarne moltissime e la vedo molto ma molto difficile. Mi ha sorpreso la mancata vittoria del Milan con la Lazio. A Roma c’è una contestazione importante sponda Lazio. I biancocelesti hanno dimostrato con i rossoneri che se si scende in campo con la giusta mentalità, non può mai essere decima in classifica! Sarri ogni tanto sbaglia nella comunicazione, ma è un grande allenatore: a Napoli sbagliò a dire che lo scudetto gli azzurri l’avessero perso in albergo, doveva caricare la squadra. Ma a livello di studio, di tattica, di dedizione al lavoro è davvero un grande allenatore. Peccato non ci sia scontro diretto, forse avrebbe potuto spostare gli equilibri”.

Infine, sulla gestione della rosa e gli infortuni: “Per vincere un campionato, bisogna essere bravissimi anche a gestire la rosa. Conte forse tende ad utilizzare sempre gli stessi: Conte ha detto di aver imparato molto quest’anno, ed è vero. La capacità di gestire certe situazioni la impari quando ti succedono cose difficili come questa”.