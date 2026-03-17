Marolda: "ADL merita l’Oscar! Conte? Spero resti, ma deve saper vincere anche con i giovani"

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"Io mi auguro che Conte resti, ma che faccia più l’allenatore e non il manager. Fare il manager non è nelle sue corde e nelle sue capacità".

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “De Laurentiis merita l’Oscar come miglior attore non protagonista, è encomiabile visto che lui ha capito che ingaggiando Conte non doveva interferire. Sono contento delle parole di Conte, è fondamentale avere continuità tecnica, l’allenatore conosce il contesto. Vorrei però che il club e quindi De Laurentiis riuscisse a prendere la centralità del Napoli e non derogare tutto a Conte, il tecnico è stato bravo l’allenatore da campo. Io mi auguro che Conte resti, ma che faccia più l’allenatore e non il manager. Fare il manager non è nelle sue corde e nelle sue capacità. E’ troppo comodo vincere spendendo tanto e comprando giocatori a grossi costi, l’allenatore deve saper vincere anche con i giovani”.

Conte o staff medico? "Sono tutti bravi, ma in un momento ci sono stati anche dei momenti dove c’era lo scaricabarile, a fine anno dovrà esserci un incontro e bisognerà decidere chi resterà e chi andrà via”.

Sul Mercato: "Bisogna ricordare che il Napoli ha dodici ultratrentenni e sei giocatori sotto i 25 anni, questa è una cosa contronatura. Lukaku può avere mercato in Arabia”.

Su Zeballos: “C’è un allarme su questo nome, ha 24 anni ed ha una storia clinica particolare con tanti infortuni alle spalle, bisogna avere molta calma su questo nome”.

Sulla lotta scudetto: “Guardando le ultime 4 partite solo il Como ha fatto 12 punti, il Napoli ne ha fatti 10 e ha recuperato su Inter e Milan. Il Napoli ha bisogno di 12-13 punti per chiudere la lotta Champions League e poi se ne parla”.

Su Napoli-Lecce: “Non avrei preferito vedere quel primo tempo ma nella ripresa l’ingresso in campo di determinati giocatori di esperienza hanno dato una mano a tutti e questa cosa mi ha sorpreso positivamente”.