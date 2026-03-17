Rimonta Scudetto? Piantanida: “Vi dico quale sarà la giornata decisiva”

vedi letture

La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista.

Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce hanno riacceso entusiasmo e speranze in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista. Resta comunque un divario di nove lunghezze, che rende la corsa al titolo complicata: ripetere il trionfo di un anno fa appare difficile, ma non del tutto impossibile, e continuare a sognare resta legittimo.

Il punto di vista di Piantanida

Ecco come la pensa il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di Tmw Radio: "Decide tutto la giornata di Pasqua, visti gli scontri che ci sono. A meno che non fanno passi falsi Milan e Napoli e vince l'Inter nel prossimo turno. Ovvio che dipende molto dall'Inter, ma a forza di dire così l'Inter la pressione la sta sentendo".