Rimonta Scudetto? Piantanida: “Vi dico quale sarà la giornata decisiva”
Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce hanno riacceso entusiasmo e speranze in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista. Resta comunque un divario di nove lunghezze, che rende la corsa al titolo complicata: ripetere il trionfo di un anno fa appare difficile, ma non del tutto impossibile, e continuare a sognare resta legittimo.
Il punto di vista di Piantanida
Ecco come la pensa il giornalista Franco Piantanida ai microfoni di Tmw Radio: "Decide tutto la giornata di Pasqua, visti gli scontri che ci sono. A meno che non fanno passi falsi Milan e Napoli e vince l'Inter nel prossimo turno. Ovvio che dipende molto dall'Inter, ma a forza di dire così l'Inter la pressione la sta sentendo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro