Rimonta Scudetto? Impallomeni: “Non ci credo, ma se l’Inter perde a Firenze…”

vedi letture

La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista.

Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce hanno riacceso entusiasmo e speranze in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista. Resta comunque un divario di nove lunghezze, che rende la corsa al titolo complicata: ripetere il trionfo di un anno fa appare difficile, ma non del tutto impossibile, e continuare a sognare resta legittimo.

Il punto di vista di Impallomeni

A commentare il momento degli azzurri è il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Non ci credo, ma credo in un finale diverso, molto più positivo e di continuità del Napoli. Che può prendersi la seconda piazza. Nel caso di ko a Firenze, l'Inter dovrebbe temere più il -7 del Napoli che il -6 del Milan".