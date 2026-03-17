Futuro Conte, Sabatini: “Vuole il rinnovo per restare! Non so se ADL ha la stessa idea…”

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Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso di Siamo Tutti Allenatori, commentando la corsa scudetto e il rendimento del Napoli: “Corsa scudetto? Calendario alla mano dico che il Napoli ha il percorso più facile, l’Inter dovrebbe perderne tre ed è difficile da immaginare. L’Inter sfiderà Fiorentina, Roma e Como nelle prossime tre giornate, e il Napoli può mangiare qualche punto. Con Anguissa, McTominay e De Bruyne in condizione il Napoli può dire la sua. Il primo tempo contro il Lecce è stato mostruoso, mentre il secondo è stato incoraggiante. De Bruyne ha giocato il miglior tempo da quando è a Napoli. Gilmour? È una bella sorpresa, non me l’aspettavo così. È qualcosa di più di una semplice riserva di Lobotka, anche se questi discorsi tra titolari e riserve sono da vecchi”.

Futuro di Conte e verdetti di Serie A

Sabatini ha anche parlato del futuro di Antonio Conte: “Futuro di Conte? Ha nominato il contratto, ma è un modo di dire che ha bisogno di parlare con De Laurentiis a fine stagione. C’è da parte sua la voglia di restare a Napoli, ma dev’essere entusiasta, sia lui che De Laurentiis. Se dovesse mancare l’entusiasmo sarebbe opportuno prendere in considerazione anche altre opportunità. Qualsiasi allenatore di un certo livello s’aspetta che ci sia un prolungamento di un anno del contratto e non so se questa sia l’idea di De Laurentiis”. Infine, sul verdetto finale del campionato, il giornalista ha ipotizzato: “Sulla classifica finale? Dico Inter, Napoli, Milan e Juve. Fuori dalla Champions Como e Roma”.