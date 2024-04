Galeone: "Assurdo Zielinski fuori dalla lista Champions, ha dato l'anima per il Napoli!"

Intervistato da Il Mattino, Giovanni Galeone ha parlato così di Zielinski

Intervistato da Il Mattino, Giovanni Galeone ha parlato così di Zielinski: "Adesso sembra che con Calzona le cose vadano un tantino meglio: anche se con troppi alti e bassi. Non è il Napoli di Spalletti, insomma. Su questo non c'è dubbio. E poi sono state fatte troppe scelte strane. Mi riferisco a una su tutte: l'eliminazione di Zielinski dalla lista Champions ha dell'assurdo. Ok, era a scadenza, ma non si manda fuori un ragazzo che è stato l'anima del Napoli per otto anni".