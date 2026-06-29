Fedele: "C'è solo il Napoli come anti-Inter! Allegri? Non si può discutere..."

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Enrico Fedele si sofferma sull'imminente arrivo di Allegri, sul prossimo campionato, sui Mondiali e non solo in diretta radio.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente sportivo: “Allegri è esonerato dall’anno prossimo, quindi da giugno deve andare via. Il Milan però deve dargli lo stipendio di giugno, che scade oggi! L’allenatore rinuncia se i soldi che perde, li prende dal nuovo club e non è questo il caso del Napoli. Allegri non vuole quello che perde dal contratto del Napoli, ma vuole lo stipendio di giugno dal Milan. Quando si parla di risparmio di soldi e di intelligenza, De Laurentiis è il numero 1, è un visionario. E’ un americano! Stasera Allegri rescinde dal Milan e sarà del Napoli.

Dopo l’Inter che resta la favorita, c’è solo il Napoli. Le altre non sono all’altezza della situazione. L’Inter è la più compatta, il Napoli deve essere il più possibile attaccato per non essere molto lontano. Credo che andare più avanti in Champions e restare quanto più possibile attaccati all’Inter sia l’obiettivo del Napoli di questa stagione.

Il Napoli ha scelto Allegri facendo una scelta di continuità. Allegri non può essere discusso, può piacere o non piacere, ma è uno che ha vinto. Però, c’è bisogno di non essere vassalli dell’allenatore. Allegri è la scelta più logica per il progetto, per De Laurentiis in questo momento.

Il campionato del Mondo sono partite amichevoli, ci sono 40enni che fanno ancora la differenza, è un campionato del Mondo di serie B o serie C. Pur di fare 20 partite in più, dal punto di vista tecnica c’è una povertà incredibile. Mentre Lukaku ha il decreto crescita quindi il lordo è di meno, il Napoli deve portare il costo del lavoro a 35-40 milioni in meno, altrimenti non ce la fa.

Lo scudetto del Napoli finanziario o tecnico è la Champions per cui se non vinci lo scudetto, se arrivi secondo o quarto non cambia nulla. Il vero lungimirante è stato Percassi per come ha gestito la storia degli americani. Il Napoli è solo brand, non ha capitale giocatori. Non esistono giocatori incedibili, lo era solo Maradona. Tutti quelli che chiamano fuoriclasse non lo sono, c’è una grande differenza tra campione e fuoriclasse. Il campione è quello che fa cose al meglio di cose che altri vedono ma che non sanno fare. Il fuoriclasse è quello che fa cose che altri non pensano".