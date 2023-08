Garcia lancia Raspadori titolare: "Mezzala o da esterno, l'unica cosa certa è che giocherà"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha annunciato la presenza di Giacomo Raspadori dal primo minuto.

Senza Kvara chi immagina a Frosinone? Elmas o Raspadori?

"C'è anche Lozano secondo me, la sua miglior stagione è al Psv a sinistra, anche se ha fatto bene qui a destra, ma può essere lui, Elmas, Raspa, sto provando alcuni giocatori che sono polivalenti, ed è una qualità e non è un difetto. Lo dico perché alcuni soffrono non avendo un posto fisso, ma possono aiutarti tanto. Può esserci Raspa a sinistra o mezzala, l'unica cosa sicura è che Raspa ci sarà".