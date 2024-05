Gasperini svela: "Avevo un'offerta molto bella dalla Premier, ma mi piace troppo l'Italia"

Gian Piero Gasperini ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' a una settimana dal trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' a una settimana dal trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Il primo obiettivo è farli diventare più bravi, poi cerco di farli diventare dei capitani come De Roon o come Djimsiti. I capitani sono quelli che mettono addosso la maglia, che hanno appartenenza e sentono che devono ottenere un risultato non solo per sé stessi".

C'è ancora il tempo per una esperienza all'estero?

"No, non ci vado più. Ce l'avevo anche adesso un'offerta, era molto bella e arrivava dall'Inghilterra. E' una cosa venuta fuori di recente... Quest'anno vincendo la Coppa anche dall'estero sono arrivate delle richieste, ma a me l'Italia piace troppo e quando vado all'estero penso: 'Che bello, guarda l'ambiente...' Poi però dal lunedì al sabato che faccio? (ride, ndr)".