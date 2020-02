Gattuso alla squadra: "Tutte le squadre soffrono, noi su un fallo laterale sembra che subiamo 20 tiri!"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato anche delle difficoltà che incontra la squadra.

A Genova si è visto un grande Napoli nei primi 20 minuti, poi 70' normali ma di spessore caratteriale. "Noi dobbiamo muoverci, sempre, per il gioco che vogliamo fare, creare linee di passaggio, dare la possibilità al compagno di muoversi. Poi non dobbiamo impaurirci se lo stadio avversario spinge, da un fallo laterale sembra che ci hanno tirato 20 volte in porta. Questa squadra si conosce bene da tanti anni ma da tempo offre la sensazione di poter pagare un episodio. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, su un certo tipo di calcio, altrimenti poi non giochiamo più. Le decisioni si prendono da squadra, non da soli, così tutti insieme si decide di lanciare e poi di andare a giocare sulle seconde palle. L'essenziale è prendere queste scelte da squadra e leggere le situazioni di volta in volta, poi è chiaro che la gara cambia per il gol di Quagliarella, ma i movimenti sono venuti meno ed abbiamo sofferto".

Mi dicono che tu dentro di te credi molto alle posizioni Champions. "So che è difficile, ma voglio vedere un qualcosa, la consapevolezza della forza di questa squadra nei loro occhi perché lo so che la squadra è forte, ma deve avere continuità, senza paura, tutte le squadre soffrono e noi dobbiamo migliorare anche nel saper soffrire, battagliare, ma noi non conosciamo questa roba qua e dobbiamo migliorare".