Gattuso ringhia: "Domani avvelenati per la finale di Champions, altrimenti il Lecce ci palleggia in faccia!"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato anche del Lecce e dello spirito con cui affrontare la gara.

Giusto pensare gara dopo gara o dopo tre vittorie di fila ci si può porre un obiettivo? "Domani c'è una grande trappola, quella degli oltre 40mila spettatori che invece deve essere solo un valore aggiunto. Domani sarà una gara trappola, non è una frase fatta. Se non interpretiamo bene la gara, come fatto con Lazio e Juventus, diventa molto difficile perché il Lecce ci palleggia in faccia e servirà voglia di correre e di rubare palla Il Lecce ha fermato le prime due in classifica, può farci male, gioca a viso aperto. Dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente, senza pensare a dove siamo e dove possiamo essere, servirà cattiveria! Domani abbiamo solo da perdere".

Come si affronta il Lecce di Liverani che le ha fatto i complimenti? "Faccio io i complimenti a Liverani, ha fatto già un miracolo con la Ternana, era già retrocessa ma lui la salvò: è giovane e preparato, molto furbo, in ogni stadio provano a giocare bene. Da anni sta facendo un gran lavoro. Sa di calcio e ne sa tanto, fa giocare bene le sue squadre. Per questo domani non dobbiamo perdere la testa se loro ci vengono a palleggiare in faccia. Dobbiamo essere bravi a tenere botta".

Sullo spirito con cui affrontare la gara: "Domani serve umiltà, non giochiamo contro il Lecce, ma contro una squadra fortissima. Non sono chiacchiere, dobbiamo giocare col veleno, il coltello tra i denti, e pensare che per noi è una finale, per noi alla fine c'è la Champions, se vinciamo alla fine ci consegnano la Champions".