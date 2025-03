Gazzetta, Garlando controcorrente: “Napoli mentalmente logorato da settimana vuota in una piazza critica…”

Il giornalista Luigi Garlando nel podcast de La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta al vertice dopo gli ultimi risultati, il pari del Napoli e l'Inter che vince e va a +3 rispetto al Napoli: "La sensazione è che l'Inter abbia vinto da specialista degli Scudetti, la concentrazione e la cattiveria per azzannare i momenti decisivi nella gara con l'Atalanta a cui manca ancora qualcosa nella freddezza e non solo. Forse persino davanti dove Retegui non l'ha mai vista, come nelle grandi partite, manca un altro attaccante a gennaio e ad esempio non avrai un sostituto di Ederson. Mancano 9 tappe ma per l'Inter è importante per la pressione che porta sul Napoli. La forbice di gol tra Inter e Napoli è di 20 gol, è mai esistita una sfida Scudetto con questa cifra? Osimhen tirava fuori gol dal nulla, Lukaku fa un gran lavoro, segna, ma non inventa.

L'unico fattore è che il Napoli nelle prossime 5 giocherà 5 partite e l'Inter 9. Il Napoli però ha troppo spazio vuoto, in una piazza molto eccitata, che conosciamo e dopo un pareggio già si sentono critiche ai cambi, la settimana d'attesa ti logora più rispetto ad andare in campo il martedì e non so se è un effettivo vantaggio e quanto senti la stanchezza. E' un vantaggio oggettivo, ma psicologicamente? Napoli-Milan? Il Milan non ha equilibrio, prende ripartenze, può subire di tutto ma nessuno ha quella qualità offensiva, neanche l’Inter e se il Napoli nella foga si sbilancia e lascia campo può succedere quello che è accaduto anni fa con Pioli. Se l’Inter prende altri punti poi è difficile”.