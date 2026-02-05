Genoa, De Rossi: "Con tutti gli effettivi il Napoli è la 1ª o la 2ª squadra del campionato"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, a due giorni dalla partita di Marassi contro il Napoli ha parlato così in conferenza stampa della formazione azzurra: "Il Napoli, quando ha tutti gli effettivi a disposizione, penso sia la prima o la seconda squadra del campionato, guidata dall'allenatore più vincente degli ultimi anni in italia. Hanno momento di dispiacere per l'eliminazione dalla Champions ma si sono risollevati. Se pensiamo di trovare una squadra abbattuta, troviamo il peggior allenatore del mondo perché lui le riaccende in un secondo, sa motivarti e trova le parole giuste. Non penso di trovare un Napoli un po’ più spento.

Hanno delle assenze che li stanno condizionando magari nell'ampiezza della rosa perché se guardiamo l'undici hanno una formazione incredibile lo stesso. Sarà una partita difficile, anche fisica perché loro sanno giocare calcio e anche in maniera molto energica. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Non dobbiamo farci cogliere di sorpresa da un inserimento di McTominay, da una palla in profondità per Hojlund o da una serpentina di Spinazzola. Dobbiamo essere pronti sapendo che sono una squadra più forte noi ma anche che dentro il nostro fortino tutto può succedere. Grande energia, grande ambizione, grande voglia ma anche grande attenzione alle qualità individuali".