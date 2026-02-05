Ambrosini mette pressione all’Inter: “Ha urgenza di vincere lo Scudetto”
TuttoNapoli.net
Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della corsa scudetto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il Milan non ha l'urgenza di vincere la Serie A, cosa che invece ha l'Inter.
Se dovessero arrivare con questi punti allo scontro diretto, un successo dei nerazzurri sancirebbe la fine, un'affermazione dei rossoneri invece consentirebbe anche alle altre di riavvicinarsi. Magari una fiche poi puoi metterla anche su di loro. Sarà un'occasione clamorosa. Se hai l'obiettivo minimo a 7 punti di distanza sei leggero, tranquillo. L'Inter ha dimostrato storicamente di non essere tanto in grado di gestirlo quel distacco lì, lo abbiamo visto anche negli altri anni".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Giovane e Alisson in gol nell'allenamento congiunto col Giugliano: le ultime di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com