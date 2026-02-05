Cassano lancia la bomba: “Occhio a Lobotka alla Juve per l’anno prossimo”

La Juventus di Luciano Spalletti cerca un regista. Nel corso della sessione invernale di calciomercato la dirigenza non ha accontentato le richieste del tecnico di Certaldo e in estate potrebbe puntare su Stanislav Lobotka.

A rilanciare l’indiscrezione è stato Antonio Cassano nel corso della trasmissione Viva el Futbol. L’ex fantasista, attuale opinionista, ha dichiarato: “Non serve solo il centravanti. Lobotka é il tipo di giocatore che serve e voci di corridoio arrivano e mi dicono: occhio a Lobotka alla Juventus per l’anno prossimo”.