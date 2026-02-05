Reginaldo ricorda Conte: “Mi fermai perché temevo di strapparmi e mi mise fuori rosa”

Reginaldo, ex attaccante di Conte ai tempi del Siena, ha svelato un episodio sull’attuale tecnico del Napoli nel corso di ’Si gonfia la rete’ su Tele A: “Io ho fatto 15 giorni fuori rosa con Conte. Sono tornato 15 giorni prima dal Brasile ma avevo fatto 22 ore di volo e il giorno dopo mi ha fatto fare un lavoro aerobico e mi stavo per strappare completamente. Gli ho detto che non ce la facevo e che mi stavo facendo male e lui mi ha risposto di chiamare il mio procuratore e che dovevo andarmene. Mi ha messo 15 giorni fuori rosa per questa cosa”.