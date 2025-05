Ghoulam: "Napoli, stagione pazzesca. ADL ha fatto una mossa capolavoro"

Faouzi Ghoulam, ex laterale del Napoli, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport per commentare - tra i tanti temi - la stagione degli azzurri: "Pazzesca la stagione del Napoli: io spero che vinca lo scudetto, faccio parte della famiglia, ma a prescindere da tutto sarà un capolavoro. L'autore è innanzitutto Conte. Un vincente nato che, purtroppo per gli avversari e grazie a Dio per i napoletani, ha scelto Napoli per tornare in panchina. È difficile definire con un solo concetto ciò che è riuscito a fare".

Chiosa inevitabile sul futuro dell'allenatore: "Il suo capolavoro è stato portare Conte. Spero che resti a Napoli. Anzi, ci credo: il presidente saprà dare le garanzie che giustamente chiede. Tutti si aspettano che vinca sempre soltanto perché è Conte, e se non ci riesce si parla del fallimento di Conte. Ogni pressione è su di lui, comprendo le sue esigenze".