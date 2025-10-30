GIlmour verso Como ed Eintracht: "Squadre forti, ma vogliamo restare imbattuti in casa"

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole: "È una grande cosa il fatto che siamo imbattuti in casa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti. Il Como e l'Eintracht sono due squadre forti con ottimi giocatori e non sarà facile.

Como? Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio".