Zoff: "Maradona imparagonabile! Con Spalletti la Juve può tornare da Scudetto"

vedi letture

Dino Zoff, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Alla Juventus è mancata una linea, rifare le squadre non è così semplice, con la concorrenza delle squadre non si riesce a mettere in campo quello che uno vuole. Vediamo se la Juventus può ritornare, con Spalletti, a lottare per lo scudetto.

Camarda? Sbagliare un rigore è la normalità, succede a tutti i livelli, lui è giovane e si è preso la responsabilità di calciare un rigore così e non è semplice. Giocare molto aumenta gli infortuni, è quello che pesa ai calciatori. Maradona è stato unico, è stato il calcio dell’artista supremo e non ha confronti con nessuno”.