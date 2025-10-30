Sorpresa Anguissa, Cds: "Potrebbe non andare in Coppa d'Africa, il motivo"

Il Napoli si gode Frank Zambo Anguissa, già quattro gol in stagione e cinque volte su nove Mvp per la Serie A. Per Conte è un giocatore fondamentale che però tra dicembre e gennaio mancherà per la Coppa d'Africa. Anche se la sua partecipazione non è sicura. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"All’improvviso potrebbe nascere una possibilità inattesa: se tutti gli incastri funzioneranno a dovere, Anguissa potrebbe anche riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, da non scartare a priori ma anche da valutare con attenzione estrema: si vedrà, le prossime settimane saranno fondamentali sotto tanti aspetti".