Bologna-Napoli, vendita biglietti sospesa per i napoletani: il motivo

Bologna-Napoli, vendita biglietti sospesa per i napoletani: il motivo
Oggi alle 08:20
di Fabio Tarantino

Bologna-Napoli si avvicina, si giocherà il 9 novembre, sarà l'ultima partita prima della terza sosta per le nazionali. Ma c'è una novità che non farà piacere ai tifosi del Napoli, come si legge su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "L'Osservatorio ha invitato la Lega a far sospendere la vendita dei biglietti a chi risiede in Campania. Deciderà il Casms, chiaramente, e se ne saprà di più nelle prossime ore", si legge. Intanto, ecco le prossime partite del Napoli: 

NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE 
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia) 
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30 
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45 
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21