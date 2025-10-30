Bologna-Napoli, vendita biglietti sospesa per i napoletani: il motivo

Bologna-Napoli si avvicina, si giocherà il 9 novembre, sarà l'ultima partita prima della terza sosta per le nazionali. Ma c'è una novità che non farà piacere ai tifosi del Napoli, come si legge su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "L'Osservatorio ha invitato la Lega a far sospendere la vendita dei biglietti a chi risiede in Campania. Deciderà il Casms, chiaramente, e se ne saprà di più nelle prossime ore", si legge. Intanto, ecco le prossime partite del Napoli:

NOVEMBRE

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21