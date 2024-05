Graziani: "Conte non vuole intromissioni, con lui ADL deve tornare a fare il presidente!"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? Dipende sempre dalla qualità dei calciatori che ha a disposizione. E’ molto bravo caratterialmente, lui è capace di rivitalizzare certi calciatori. Se il Napoli sceglie Conte prende un allenatore top, ma Antonio ha il suo modo di lavorare e non vuole intromissioni nel suo lavoro. Con Conte hai una garanzia, ma De Laurentiis deve tornare a fare il presidente, deve occuparsi della società e mandare a Conte tutte le responsabilità dell’ambiente squadra. Antonio è uno che non fa entrare nessuno nello spogliatoio, a volte concede l’accesso solo ai magazzinieri.

Oriali? E’ uno che sa di calcio, sa farsi rispettare, è l’uomo di Antonio che potrebbe fare da unione tra il tecnico e il presidente. Lukaku? Non so se possiamo rivedere il vero Lukaku con Conte, ma Antonio ha tanta forza caratteriale e può riportare al top anche chi quest’anno ha fatto male. E’ molto coinvolgente, ma ci vuole fortuna e tempo. Antonio Conte non ha la bacchetta magica, ma è sinonimo di garanzia anche per i tifosi. Lui chiede i progetti e non solo i calciatori forti. Non so se prende Lukaku, ma chi lavora sotto le sue responsabilità farà bene”.