Hamsik nota le differenze: "Con Gattuso ci siamo svegliati! Più compatti rispetto a prima..."

Hamsik ha vissuto appena sei mesi del Napoli di Ancelotti, poi è volato in Cina. Ora parla così a Marca del momento della sua squadra: "Con Gattuso siamo migliorati, ora siamo più compatti, più di quanto non lo fosse prima. Vedremo se saremo in grado di mettere in difficoltà il Barcellona. Solo ora ci stiamo svegliando: dobbiamo qualificarci almeno per l'Europa League o la Champions".