Hamsik: "Barça fortissimo e Messi unico al mondo, ma in casa siamo forti! Sarò felice per il record di Dries. Su Insigne e Gattuso..."

Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista al quotidiano Marca in vista della sfida di questa sera. Tra le prime domande, il tema coronavirus: "A gennaio non è stato così grave, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando riprenderà il campionato, non è facile e tutti noi dovremmo essere rassicurati. In Italia c'è molta preoccupazione e si sta diffondendo, spero solo che presto vada meglio per il bene di tutti".

Poi sulla partita: "Il San Paolo sarà pieno, non si gioca col Barcellona tutti i giorni. C'è grande desiderio di vedere se il Napoli risponderà. Io vedrò la partita sorseggiando vino e con la mia solita calma (ride, ndr).

Guardo tutte le partite del Napoli? In Cina è impossibile, ma in Europa non ne perdo una. Con Gattuso siamo migliorati, ora siamo più compatti, più di quanto non lo fosse prima. Vedremo se saremo in grado di mettere in difficoltà il Barcellona. Solo ora ci stiamo svegliando: dobbiamo qualificarci almeno per l'Europa League o la Champions.

Eliminare il Barcellona è un miracolo? Sì, è una specie di miracolo, ma nel calcio tutto è possibile. Siamo forti al San Paolo, lì abbiamo sconfitto tutti. Vedrete la nostra forza. Per il Barcellona sarà difficile.

Cosa serve per batterlo? Loro giocano bene e Messi è il migliore al mondo, ma il Napoli non deve aver paura di attaccarli. Il Barcellona concede molto in difesa.

Con Messi al top è difficile batterli? Vedendo quello che ha fatto con l'Eibar... è impossibile. Ma nel calcio ogni partita è diversa. Se il Napoli lo annulla, abbiamo qualche possibilità.

Record di Mertens? Mi supererà e mi congratulerò con lui. E' un grande. Sono orgoglioso di aver superato il record di Maradona, ma ora tocca a lui.

Il mio erede? Insigne è napoletano ed è il grande capitano. E con Gattuso è diventato ancora più forte.

Fabian? E' un grande talento ed è cresciuto molto. E' titolare fisso in Nazionale e ha un grande futuro. Ha tecnica e visione di gioco.

Benitez? L'ho avuto già per due anni a Napoli e sono contento di essere allenato da un maestro europeo come lui con la sua mentalità vincente".