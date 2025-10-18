Hernanes aveva previsto il ko: “Il Napoli aveva fatto già prestazioni così…”

Prima di Torino-Napoli, il 'Profeta" Hernanes aveva predetto ai microfoni di DAZN una grande prova dei granata. Dopo la gara vinta proprio dalla squadra di Baroni contro i campioni d'Italia, l'ex centrocampista di Lazio e Inter ha spiegato la sua predizione: "Il calcio non è solo materia, l'energia del Napoli è un po' calata e la devono ritrovare.

Per questo, per me, questo risultato non è allarmante ma è conseguenza di prestazioni che stavano facendo. Abbiamo, invece, visto oggi l'ascensione del Toro: la difesa che sempre subiva, oggi è stata messa a posto".