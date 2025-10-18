Torino-Napoli, il pronostico di DAZN. Hernanes: "Esulta il Toro!"
Nel pre-partita di Torino-Napoli su DAZN, gli ex calciatori Hernanes e Emanuele Giaccherini ha dato il loro pronostico del match.
Hernanes: “Chi vince? Esulta il Toro! Non che vince, ma esulta".
Giaccherini: “Io penso che il Napoli dimostri stasera di essere ancora il più forte”
