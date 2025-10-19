Ngonge: "Bellissima vittoria di squadra! Sempre bello rivedere i miei amici del Napoli"

di Antonio Noto

Oltre a Giovanni Simeone, migliore in campo di Torino-Napoli, un altro ex azzurro è entrato nei minuti finali del match vinto 1-0 dai granata proprio grazie ad un gol del Cholito.

E' Cyril Ngonge, che al termine della partita ha commentato così sul proprio account Instagram: "Bellissima vittoria di squadra! Sempre bello rivedere i miei amici della SSC Napoli".