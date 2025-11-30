Ferrara scherza: "Date altri 7 giorni di riposo a Conte, se questo è il risultato"

vedi letture

Il Napoli vince 1-0 sul campo della Roma e riaggancia il Milan in testa alla classifica della Serie A, sottraendo lo scettro del primato in solitaria alla Roma. Al termine del match, presente negli studi di DAZN, ha così parlato l'ex difensore azzurro Ciro Ferrara: “Vittoria da grande squadra per il Napoli, in un momento in cui Conte ha avuto la capacità di cambiare e avere una risposta importante dai suoi ragazzi. E se questo è il risultato, suggerisco di prendersi altri sette giorni di riposo! Magari anche i suoi giocatori ne saranno felici…

No, a parte tutto: quanto si è parlato di questa cosa? Eppure il senso d’appartenenza è alla base e Conte riesce a trasmetterlo benissimo. Grande importanza questa vittoria per il Napoli anche per il ciclo di partite che arriva, deve dare grossa fiducia all’ambiente e ai ragazzi".

Sulla Roma, prosegue e conclude Ferrara: "La Roma è una squadra che subisce pochissimi gol, ma più della metà arrivano da contropiede: questa grande pressione magari necessita ancora di essere aggiustata, nei duelli, ma è comunque lì in classifica”.