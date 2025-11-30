Milinkovic-Savic a Dazn: "Una sola parata, complimenti ai ragazzi davanti a me"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta di misura sulla Roma: "Neres ha fatto il suo oggi e anche l'ultima settimana, oggi era importante tornare in testa alla classifica al di là di chi fa gol. Io ho dovuto fare solo una parata, vanno fatti i complimenti ai ragazzi davanti a me".