Live Roma, Gasperini in conferenza: "Troppo lenti, non la solita energia ma sul gol quel fallo..."

Al termine del Derby del Sole contro il Napoli, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Due giorni in meno per recuprare pesano? Vi ha penalizzato? "Non sempre, però in questa situazione non abbiamo recuperato benissimo: abbiamo giocato su ritmi lenti, sia nella corsa che nel giro palla. Non avevamo la solita energia, poi l'impegno è stato notevole. Non dovevamo prendere quel tipo di gol: era una gara bloccata, non bella e lenta. L'episodio è stato un contropiede, eravamo sbilanciati e loro sono stati bravi. Questo ha determinato il risultato, rimontare non era facile: sarebbe servità rapidità".

Era fallo su Koné? "Ci sono le immagine, li hanno sempre fischiati: è vero che prende la palla, ma alza il piede e l'arbitro era lì. Si può dare, non dare: in genere lo si fischia. Ripeto, sovevamo essere più equilibrati".

Le sconfitte in Serie A hanno un minimo comun denumeratore? Magari l'attaccante...

"Partite diverse. Peggio così negli scontri diretti non possiamo fare: nel girone di ritorno dobbiamo far punti, speriamo di farli sicuramente con le altro. Il campionato è equilibrato, da queste gare devi imparare e rimanere nella corsa. Poi, qualcuna si defilirà e tu devi rimanre. Non ho fiducia nel mercato di gennaio. Noi dobbiamo alzare il livello, abbiamo girato tutti i giocatori offensivi: abbiamo perso tanto, dobbiamo recuperare bene Dybala e Bailey. Abbiamo fuori Dovbyk. Soulé, Baldanzi, Ferguson e Pellegrini bene questa sera. Speriamo di alzare il livello".

Come mai ha pensato a questo assetto?

"In avanti han girato poco perché la squadra era lenta e forse si muovevano poco. Il giropalla è stato lenta, spesso indietro o laterale. Non avevamo lo spunto giusto anche per saltare l'uomo: questo non ci ha permesso di segnare".

Crede che la Roma può lottare per il campionato?

"Non partecipo a questa discussione, sono concentrato a far rendere al meglio la squadra: i calciatori stanno dando tutti. Siamo rammaricati perché non abbiamo fatto la gara che volevamo. Ci sono tante squadre lassù, potrebbe aggiungersi anche l'Atalanta... la concorrenza è folta, la nostra strada passa dal lavorare di più".

Cosa si porta a casa stasera?

"Non abbiamo concesso tanto, hanno fatto un tiro nel primo tempo e zero nel secondo. Nelle sconfitte ci sono errori evitabili e soprattutto dobbiamo far star bene tutti quanti e recuperare al meglio certi giocatori importanti".

23.28 - Termina la conferenza stampa.