Roma, Koné in conferenza: "Partita da 50-50, il Napoli è stato bravo a fare il gol"
Manu Koné, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro 1-0 il Napoli.
Cosa è mancato questa sera?
"La partita è stata 50-50, il Napoli è stato bravo a fare il gol. Noi nella ripresa abbiamo avuto il pallino del gioco, ma senza far male. Dobbiamo rialzarci e lavorare con fiducia: la stagione è ancora lunga".
Prima del gol, hai subito fallo?
"C'è un contato, mi tocca ma l'arbitro ha deciso che non era fallo. Per me, doveva andarlo a rivedere".
Stavi al 100%? Avevi una vistosa fasciatura, come mai?
"Ho dato il massimo che potevo, ho giocato con una caviglia non in perfette condizioni ma non voglio scuse. Sono consapevole di non aver fatto una grande partita: il dolore non è mai un problema".
