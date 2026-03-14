Hojlund a Dazn: "De Bruyne è fondamentale per noi! Contento per il gol"

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Hojlund esalta De Bruyne dopo il gol al Lecce: fondamentale il suo ritorno, una carriera incredibile e un compagno straordinario in campo

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, in cui ha timbrato il cartellino dei marcatori: "Sono contento di aver ritrovato il gol, ma la cosa più importante è sicuramente la vittoria. Giocare in una squadra con così tanto talento ti permette di crescere: mi interessa solo migliorare e ho solo belle parole per i compagni che mi spronano in campo. Il ritorno di De Bruyne? Per noi è fondamentale, Kevin ha una carriera incredibile in cui ha fatto tantissimi assist: è fantastico giocare con un calciatore come lui, posso dire solo cose buone su di lui come persona e come calciatore".

Gli episodi di Napoli-Lecce 2-1:

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa - con gli ingressi di De Bruyne e McTominay - ribaltano il risultato grazie alle reti di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi momentaneamente a +8 sul quinto posto, occupato da Como e Roma a pari punti, con il Milan a quota 60 e quindi a soli +1 sugli azzurri