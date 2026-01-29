Hojlund a Prime: "Buttati via troppi punti, dobbiamo guardarci allo specchio"
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League persa 3-2 in casa col Chelsea: "È stato un peccato, dobbiamo guardarci allo specchio: abbiamo buttato troppi punti. La serata di Copenaghen è il rammarico più grande".
