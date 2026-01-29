Hojlund a Prime: "Buttati via troppi punti, dobbiamo guardarci allo specchio"

di Antonio Noto

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League persa 3-2 in casa col Chelsea: "È stato un peccato, dobbiamo guardarci allo specchio: abbiamo buttato troppi punti. La serata di Copenaghen è il rammarico più grande".