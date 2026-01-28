Manna a Prime: "Fare mercato in questo modo è complicato. Sterling? Sappiamo che è libero"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Chelsea: "C'è grande voglia di giocare una partita importante e di misurarsi contro un avversario così: queste sono le occasioni per capire a che livello siamo. È una partita fondamentale per il passaggio del turno, siamo concentrati e speriamo di fare una buonissima prestazione come abbiamo sempre fatto. Questo stadio si trasforma nelle settimane di Champions, vogliamo andare avanti e ce la metteremo tutta".

Andare avanti sarebbe importante anche per l'aspetto economico...

"Assolutamente sì, è un fattore ma non quello principale. Napoli merita di andare avanti per il blasone e per quello che stanno facendo i ragazzi".

Potrebbe arrivare qualcuno negli ultimi giorni di mercato?

"Certo, abbiamo sempre detto che stiamo operando in modo complicato per le limitazioni che ci sono state imposte. Purtroppo per ora siamo riusciti a fare solo una cosa, cercheremo di fare qualcos'altro per migliorare la rosa".

C'è Sterling libero...

"Sì, lo sappiamo".