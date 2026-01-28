Vivi Napoli-Chelsea prima, durante e dopo con noi su Radio Tutto Napoli: live dalle 19!
Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo in diretta dalle 8 e dalle 19.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Davide Baratto, i nostri opinionisti ed inviati fino a mezzanotte inoltrata alle conferenze stampa che vi trasmetteremo in diretta. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro