Podcast Paradiso: "Col Chelsea il Napoli deve puntare al carattere, servirà partita all’italiana"

L'ex azzurro e scouting per la Premier Angelo Paradiso è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

In che condizioni arriva il Napoli alla sfida di Champions League contro il Chelsea?

"Il Napoli arriva in una situazione di forte emergenza, con pochissime alternative dalla panchina e molti giocatori costretti a giocare senza rotazioni. La squadra è stanca, rimaneggiata e obbligata a fare affidamento quasi esclusivamente sugli stessi uomini, ma la Champions League resta una competizione capace di regalare imprese anche inattese".

Che tipo di avversario è il Chelsea e che momento sta vivendo?

"Il Chelsea resta una squadra di livello altissimo, campione del mondo per club e con una rosa profondissima, nonostante alcune tensioni interne e problemi societari. Sul piano tecnico e individuale, il divario con il Napoli è evidente, soprattutto considerando le assenze degli azzurri".

Come può il Napoli provare a mettere in difficoltà il Chelsea?

"Il Napoli non può puntare sulla qualità tecnica pura, ma deve affidarsi al carattere, alla grinta e all’intensità fisica. Servirà una partita 'all’italiana', fatta di sacrificio, raddoppi, contrasti e compattezza, cercando di colpire più sul piano mentale che su quello tecnico.

Quanto pesa l’assenza di giocatori capaci di saltare l’uomo?

"Pesa moltissimo. Senza Neres, il Napoli non ha esterni in grado di creare superiorità numerica con il dribbling. Giocatori come Politano garantiscono equilibrio e lavoro difensivo, ma non hanno lo stesso uno contro uno decisivo, rendendo ancora più complicata la sfida contro una squadra come il Chelsea".