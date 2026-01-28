Seedorf: "L’eliminazione del Napoli non arriva oggi ma con squadre inferiori al Chelsea"

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Napoli-Chelsea 2-3: “Abbiamo visto un grande Napoli, una squadra che fino alla fine ci ha provato. C’è da fare un discorso di qualità, il Chelsea non ha creato così tante occasioni ma ha segnato da fuori area. Sul terzo gol è stato perso un pallone, ma la reazione del pubblico a fine partita dice tutto.

Il Napoli non meritava questo risultato per la prestazione fatta. E' un peccato, ma l’eliminazione non arriva oggi ma con squadre inferiori al Chelsea. Mentre era in vantaggio il Napoli ha cercato azioni che poteva risparmiarsi, è mancata esperienza e alla fine ha pagato la fatica”.