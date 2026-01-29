Marchisio: "Il Napoli non è stato eliminato né stasera né a Copenaghen, ecco quando"

vedi letture

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, dopo la sconfitta del Napoli contro il Chelsea è intervenuto al microfono di Prime Video: "Il Napoli non si può legare a questa serata per giustificare l'eliminazione. E forse neanche a Copenhagen, perché anche lì era già in emergenza. Gli errori sono stati fatti con Benfica e PSV, non si possono fare quelle prestazioni. Stasera non deve rammaricarsi della formazione. E' ovvio che il secondo tempo, a questi livelli, la panchina del Chelsea fa la differenza.

Alcune scelte sono state sbagliate. Nel secondo tempo McTominay andava a fare un pressing molto alto, ma la difesa non seguiva e si creava il buco in mezzo al campo. Al Napoli dunque è mancata un po' di lucidità, un pizzico di esperienza e forse anche un po' di dialogo in campo per sistemare le cose nel secondo tempo, quand'era ancora in vantaggio".