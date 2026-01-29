Vergara a Prime: "Fare gol al Maradona era il sogno di una vita ma... Profonda delusione"
Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Prime Video al termine del match contro il Chelsea nel quale ha segnato il suo primo gol in Champions League: "Provo profonda delusione perché non siamo riusciti a passare il turno, se segno e non ci qualifichiamo è tutto inutile. Era il sogno di una vita fare gol al Maradona, ma non riesco a non pensare al fatto che non siamo passati".
