Cds, Giordano su Veiga: "Bruciato patrimonio messo in cassa da Giuntoli"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Mercato Napoli chiuso? Pare sarà così, un rischio sicuramente per una società impegnata su più fronti. Rischio calcolato ma pur sempre un rischio.

Veiga avrebbe rappresentato tante opzioni nonché un grande investimento, doveroso per una società che guardi al futuro. Il Napoli ha bruciato un patrimonio che esisteva, un patrimonio messo in cassa da Cristiano Giuntoli, che aveva superato la concorrenza di squadre di Premier interessate al calciatore.

C’era da sistemare qualche dettaglio, ora resta qualche rimpianto, forse anche al club. Koopmeiners? Impossibile, l’Atalanta non lo vende, è al centro del progetto tecnico della Dea: il calciatore sa fare tutto, è uno dei più forti d’Europa e sicuramente non parte.

Estate complicata per il Napoli? Il Napoli non è lo scorso dello scorso anno: ha perso Giuntoli e Spalletti, perdendo il 50% del suo potenziale. Amrabat? Non credo il Napoli lo segua”.