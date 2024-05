CdS, Zazzaroni rivela: “La preferenza di ADL, Chiavelli e Manna coincide sullo stesso tecnico”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Napoli Centrale parlando del nuovo allenatore del Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Napoli Centrale parlando del nuovo allenatore del Napoli: "Gasperini? Sappiamo che è la prima scelta, poi se deciderà di restare andranno su un altro, Pioli. Gasperini è la prima scelta di ADL, Chiavelli e Manna. E se c'è un anno in cui Gasperini può lasciare Bergamo per Napoli è questo. Secondo me non cambia molto l'esito della finale, lui parla di sfide, nella sua testa spero abbia già deciso. La sfida è Napoli, non credo sia restare a Bergamo. Se vince non può fare di più, se perde pure... resta per riprovarci?".