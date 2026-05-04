Prima pagina
Il Mattino: "Scudetto all'Inter, ma il Napoli esulta per il secondo posto che vale oro"
A centro pagina spazio al tennis con la netta vittoria di Sinner in finale nell'Atp di Madrid contro Zverev: "Catersinner".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli che vede l'Inter succedergli come Campione d'Italia, ma che resta secondo e guadagna un punto sul terzo posto occupato dal Milan: "Scudetto all'Inter, ma il Napoli esulta per il secondo posto che vale oro". A centro pagina spazio al tennis con la netta vittoria di Sinner in finale nell'Atp di Madrid contro Zverev: "Catersinner".
In taglio alto il Comicon che ieri si è concluso alla Mostra d'Oltremare a Napoli registrando numeri da record: "Comicon, che successo: è tra i 5 eventi top in Europa". Di seguito la prima pagina integrale.
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