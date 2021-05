Gazzetta, Malfitano: "Al 90% Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli!"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli nel corso del suo intervento a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sento di dare Spalletti prossimo allenatore del Napoli al 90%. Ci sono contatti continui tra la proprietà e l'ex allenatore dell'Inter. Si è fatto anche un punto sul momento del Napoli. Per le notizie che ho, Spalletti sarebbe preso anche in caso di Europa League".