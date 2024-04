Il Mattino, Taormina su Manna: "Questa mossa dimostra che ADL non ha capito i suoi errori"

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'anno scorso se fossero arrivate delle offerte per Di Lorenzo lui avrebbe detto di no, quest'anno è cambiato qualcosa. Di Lorenzo vuol comprendere bene ciò che accadrà, i tre cambi di allenatore, la gestione di De Laurentiis.

Manna? E' bravo, ma ha lavorato in una struttura importante come quella della Juve, ha lavorato nel settore giovanile e non in prima squadra. Nessun direttore sportivo ha carta bianca però portano idee, contatti, relazioni ed iniziative. Il Napoli avrebbe bisogno di un altro direttore sportivo, con la mossa Manna vuol dire che non ha capito quali sono stati gli errori".