KK, Martino: “Il Napoli reagisce sempre dopo una sconfitta, non può sprecare questo momento storico”

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': “Tra Napoli e Roma non sono mai state sfide banali, per questo motivo viene denominato come il Derby del Sole, anche per la distanza abbastanza vicina tra le due città. La Roma ha dato dispiaceri non indifferenti al Napoli, quando ad esempio vinse al San Paolo e gli azzurri persero il secondo scudetto. Ricordo anche tantissime belle vittorie del Napoli anche a Roma, purtroppo negli ultimi anni non è più una sfida tranquilla e questo mi dispiace tantissimo. Peccato anche per il gemellaggio rotto tra le due tifoserie, in quello incise quel gesto di Bagni all’Olimpico dopo il pareggio degli azzurri in 9. Mi aspetto una grande prova d’orgoglio, ma devo dire che l’avversario è scomodo, forse il peggiore che potesse incontrare il Napoli in questo momento. La Roma sta giocando a livelli di intensità notevoli e potrebbe mettere in difficoltà il Napoli. Già all’andata ci furono momento difficili, anche se il Napoli può recriminare per quel rigore non dato. L’arrivo di Mourinho ha davvero cambiato il volto di un ambiente che con la precedente proprietà sembrava abbastanza depresso. Normalmente il Napoli riesce sempre a reagire alla grande quando viene da una sconfitta in casa. Si è sempre rialzato con una vittoria esterna, solo in coppa ebbe un’altra gara interna e vinse contro il Leicester. Il Napoli non può sprecare questo momento storico che sta vivendo, anche la città deve dare il massimo con la vicinanza a questa squadra che lo merita. Lunedì ci sarà quindi bisogno di tutti per avere la meglio contro la Roma.

Meglio Zalewski o Zaniolo? Forse il giallorosso è u n po’ più avanti perché ha giocato di più, Zanoli infatti si trova davanti un gigante come Di Lorenzo. A Bergamo ha giocato molto bene e nella sconfitta contro la Fiorentina non ha responsabilità, che sono state di reparto. E’ un giocatore emergente che merita massima fiducia e incoraggiamento. Il pubblico di Napoli l’ha già inserito nella lista dei beniamini e sicuramente verrà accompagnato dall’applauso di tutto il pubblico.

Prenderei Zaniolo al Napoli? Sinceramente non lo prenderei, ma sono influenzato molto dalle strategie della società perché sia l’ingaggio che la cifra per acquistarlo sono sicuramente fuori portata dal budget del Napoli”.