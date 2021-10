I mestieri di Osimhen prima di fare il calciatore: "Facevo pulizie, inseguivo auto per dare acqua..."

Viene dal nulla, Victor Osimhen. Da Lagos, da un quartiere complicato. Non aveva molto, quei pochi soldi se li guadagnava. Come? Lo racconta lui stesso in un'intervista rilasciata al canale canale Youtube King Ekong: "Ho fatto pulizie, inseguivo macchine per dare acqua e ottenere soldi. Mio fratello vendeva giornali e mia sorella arance. Le difficoltà mi hanno aiutato nella vita".